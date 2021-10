Visite médicale annuelle pour les pompiers de Saint-Pierre et Miquelon

Comme tous les ans, les pompiers de l'archipel se soumettent à une visite médicale avec un professionnel venu de Métropole, le médecin chef des pompiers de Charente-Maritime.

Marie Paturel •

Le temps de sa mission dans l'archipel, le colonel Vincent Audfray doit effectuer plusieurs visites médicales. Venu tout droit de Charente-Maritime, ce médecin chef des pompiers connait le territoire. Depuis lundi il revoit certaines têtes familières. Son rôle : faire le suivi médical des sapeurs-pompiers.

A lire aussi : Les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre se forment aux gestes et aux soins d'urgence

Un agrément spécifique

Puisque les risques du métier sont élevés, les pompiers ont leur propre médecine du travail. Effectivement, Vincent Audfray a suivi une formation et a reçu un agrément spécifique pour réaliser ces consultations.

C'est un suivi médical par rapport aux risques professionnels (...) la toxicité des fumées, les charges lourdes à porter, les explosions... Vincent Audfray, médecin chef des pompiers de Charente-Maritime.

Renforcer les liens avec la Charente-Maritime

Pour Guillaume Geay, coordinateur de la sécurité civile, ces visites sont aussi une bonne occasion pour renforcer les liens entre les pompiers de Saint-Pierre et Miquelon et ceux de la Charente-Maritime. «L'idée de ce partenariat c'est d'arriver sur un peu plus de stabilité, que les sapeurs-pompiers de l'archipel aient à faire aux mêmes homologues», explique-t-il.

Le reportage de Karim Baïla et Allison Audoux :