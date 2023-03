Votre week-end à Saint-Pierre et Miquelon : à vos agendas

Ce dernier week-end de mars, le premier du printemps s'annonce très chargé. Cinéma, sport, conférence ou encore poésie, vous avez l'embarras du choix.

Elise Marné •

Informer et sensibiliser

L’association L.I.L.A.S - Libérer, Informer, Lier, Accompagner et Soutenir anime une nouvelle conférence autour de la "Préparation à la naissance et aux premiers jours qui suivent l’arrivée du bébé". Lors de cet échange, il sera question d’accouchement, de premier contact avec le nouveau-né, ou encore de retour à la maison après la maternité.

Informations pratiques : asso.lilas.spm@gmail.com // 8€ par couple et 5€ si vous venez seul(e)

Association L.I.L.A.S • ©SPM la 1ère

Ce dernier week-end de mars est aussi placé sous le thème de la prévention et de la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.

À lire aussi : Mars Bleu, une campagne de mobilisation contre le cancer relayée à Saint-Pierre et Miquelon

L'association "Et La Vie Continue" vous propose de la rejoindre au square Joffre ce dimanche à 14h pour une marche solidaire, l'occasion d’échanger sur cette maladie.

Et La Vie Continue - Mars Bleu • ©SPM la 1ère

Le Printemps des poètes

Cette semaine, la ville de Saint-Pierre a accueilli un double événement dans le cadre de l'édition 2023 du "Printemps des poètes" . Porté par l'association "La Mie des Mots", un premier événement s'est tenu mercredi soir à la librairie Lecturama autour du thème de cette année : FRONTIÈRES.

Printemps des Poètes 2023 • ©SPM la 1ère

Ce samedi 25 mars, l'association continue sa semaine poétique pour les plus jeunes cette fois, avec une « heure contée ». Destiné aux enfants âgés de 3 à 9 ans, ce moment littéraire est organisé avec Claire Poirier pour un récit tout en musique.

À lire aussi : Journée mondiale de la poésie : Hommage aux poètes de Saint-Pierre et Miquelon

Les participants partiront en voyage grâce à des "Historiettes des 12 territoires d'Outre-Mer". Une collation est également prévue.

Informations pratiques : samedi 25 mars au local de l’association "La Mie des mots" à partir de 15h, participation de 10€ // lamiedesmots@gmail.com.

Dans les salles obscures ...

Actions, jeunesse, patrimoine, les salles obscures varient les plaisirs ce week-end. Le très attendu "John Wick : Chapitre 4" est projeté ce samedi soir au Centre Culturel et Sportif de Saint-Pierre. Qui dit nouveau volet dit nouvel ennemi ! Keanu Reeves reste lui fidèle au poste dix ans après la sortie du premier film de la saga. Avis aux amateurs d’action et de cascades : la projection commence à 21h, elle est réservée aux plus de 12 ans.

Pour le jeune public, le rendez-vous est donné dimanche 26 mars avec le film d’animation espagnol "Valentina". L’histoire nous emmène à la rencontre d’une jeune fille trisomique qui rêve de devenir trapéziste … un rêve qu’elle pense impossible à cause de son handicap !

Ouverture des portes du CCS à 14h30.

Et puis près de quatre ans après l’incendie ravageur d’avril 2019, la Micro-Folie en partenariat avec la chaîne ARTE vous propose de revenir sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec le documentaire "Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle". La première partie de ce triptyque "La quête de la hauteur" nous plonge dans l’ingénierie de ce monument historique. Les deux autres parties "L'harmonie des forces" et "La fabrique du sacré" seront diffusées les samedis suivants.

Informations pratiques : une séance par heure entre 14h et 18h (4 séances en tout), 41.10.91 ou contactmicrofolies@msp975.fr

Pour les sportifs ...

🏸 Du côté de Miquelon tout d’abord, deux tournois de badminton mixtes sont organisés à la Maison des Loisirs. Les terrains sont ouverts aux jeunes à partir de 13 ans vendredi et samedi. Les adultes sont les bienvenus le samedi uniquement. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil de la Maison des Loisirs pour vous inscrire.

⚽ Dernier acte demain du tournoi de futsal de Miquelon à la salle multisports de la Maison des Loisirs. Les Titans affrontent les Red Bulls pour le tout dernier match de la saison ! Coup d'envoi à 18h.

⚽ À Saint-Pierre aussi il y a du futsal ce samedi avec la suite du championnat R1. Les Crèmes brûlées en tête de classement rencontrent les Pieds Rouges au Centre Culturel et Sportif à 14h.

🏐 Samedi il y aura aussi du volley-ball du côté du Centre Culturel et Sportif de Saint-Pierre . Une séance est organisée de 18h à 20h. Les terrains sont ouverts à tous les intéressés de plus de 16 ans, il suffit de contacter la la ligue de volley de Saint-Pierre et Miquelon.

🏊 Les Drakkars organisent une compétition pour les nageurs du club de natation de Saint-Pierre ce dimanche de 16h à 18h30.

À lire aussi : Tirage au sort de la Coupe de France de football : L'ASIA recevra l'ASM au premier tour