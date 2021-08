[Webdoc] Être jeune à Saint-Pierre et Miquelon | épisode 5 : les études

Il y a Evie, Manon, Eve, Apolline, et Emerick. Ils ont 17 ou 18 ans, et ont grandi à Saint-Pierre et Miquelon. Les filles ont obtenu leur bac cet été, et Emerick est en terminale, mais tous les cinq sont inséparables depuis l'enfance. Munie d'un smartphone, je les ai suivis pendant plusieurs mois.

Anastasia Laguerra •

Tout commence lors d'un reportage sur l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Nous sommes en janvier 2021, mes interlocutrices sont Evie et Manon, élèves de Terminale au lycée d'État Émile Letournel, à Saint-Pierre. En discutant avec elles, je découvre une autre facette de l'archipel. Une jeunesse qui rêve d'ailleurs, qui étouffe très souvent, et qui aimerait être d'avantage prise en compte, comprise.

Les lycéens, on n'en entend pas assez parler à Saint-Pierre et Miquelon.

Evie me confie qu'elle ambitionne de devenir journaliste. Je lui parle d'une mini-série autour de sa vie, et de celles de ses amis les plus proches. "Et si tu étais le fil conducteur ?", elle saute de joie, et accepte. Evie et ses camarades sont unanimes "les lycéens, on n'en entend pas assez parler". Mais il faut l'avouer, ils sont peu nombreux à accepter de s'exprimer devant nos caméras. D'ailleurs pour cette série, nous privilégierons le téléphone, pour permettre des discussions intimistes, sans stress, et à coeur ouvert.

Une web-série de cinq épisodes

Le format est donc choisi, la série sera tournée au smartphone. C'est ainsi qu'en hiver, je me suis incrustée dans leurs moments, leurs maisons, et que nous avons discuté de sujets qui leur sont chers, parfois sensibles. L'alcool, le harcèlement scolaire, l'amour, le départ aux études, et enfin l'enfance. Les disponibilités des uns et des autres n'ont malheureusement pas permis d'avoir les cinq jeunes dans chaque épisode, mais cela n'a pas rendu les conversations moins intéressantes.

Cinquième épisode : le départ pour les études

Nous sommes en mai, à quelques semaines des épreuves du baccalauréat, et nous nous retrouvons dans le jardin de Manon, par un temps ensoleillé. Les filles m'accordent une petite heure entre deux révisions. La pression monte, les examens arrivent, bientôt il va falloir quitter Saint-Pierre, et rejoindre la cour des grands.

Cette étape, elles l'ont rêvé, attendu, mais à l'heure actuelle, c'est l'appréhension qui prend le dessus sur l'excitation. Le départ aux études prend une toute autre ampleur pour ces élèves qui n'ont jamais été plus de 20 dans une classe, et qui ont l'habitude de côtoyer les mêmes personnes. Cet épisode c'est celui de l'espoir. L'espoir de réussir, partir, et pourquoi pas revenir.

Evie, Manon, Eve, Apolline, et Emerick ont tous décroché leur bac. Evie a suivi la voie de la communication à Angers, Manon s'est lancée dans la médecine à Besançon. Apolline poursuit son rêve en étudiant le management du sport à Lyon, Eve a choisi l'audiovisuel à Montpellier, et Emerick plus jeune, est encore en Terminale. Dans cette nouvelle aventure, on leur souhaite de réussir, se trouver et s'épanouir, comme dans toutes les autres, qui s'offriront à eux.