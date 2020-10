Céline et Xavier Largerie distingués pour leur implication à la tête du club de karaté de Saint-Pierre

Céline et Xavier Largerie s’investissent quotidiennement dans leur club de karaté. Pour leur implication, ils recevront cette fin de semaine la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Claudio Arthur •

« J’ai toujours été très intéressé par les arts martiaux et j’ai toujours rêvé d’en faire » Xavier Largerie



Un sport de sagesse

©saintpierremiquelon

La discipline a conquis ses lettres de noblesse dans l’archipel. Grâce au dévouement du couple, le karaté club de Saint-Pierre est devenu une référence dans le sport local. L’exemple type d’une association sérieuse et dynamique.De son côté Céline Largerie déclare : "J’ai débuté toute petite et j’ai accroché tout de suite." Pour encourager les féminines à pratiquer la discipline, l’association lance le body karaté en 2011 et attache la plus grande importance à l'enseignement du karaté chez les plus jeunes. Membre du club depuis 27 ans, Xavier Largerie se dit "satisfait de l’évolution de son sport dans l’archipel" et souligne l’influence de son professeur Albert Rivas. "Il m’a tout apporté à commencer par la sagesse", confie Xavier Largerie.Le reportage de Claire Arrossaména et Jérôme Anger :