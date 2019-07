WALLIS ET FUTUNA 1ÈRE La 1ère association de protection des animaux de Wallis et Futuna vient d'être créée. Elle compte 6 membres mais espère faire adhérer du monde à sa cause. Une association qui est mise en place face à l'augmentation des animaux errants et non stérilisés.

© WF la 1ère/ Protéger les animaux : une priorité