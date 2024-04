2024, une année florissante pour les artisanes, agriculteurs et éleveurs de Wallis

Une série de bénédiction de chapelles est prévue cette année notamment dans le district de Mua au sud de Wallis. Une aubaine pour le secteur primaire. Les commandes affluent chez les confectionneuses de nattes, éleveurs de cochons et agriculteurs.

WF la 1ère •

Trois bénédictions de chapelle sont au programme du calendrier religieux de la paroisse de Mu’a dans le sud de l'île. Ça démarre dans quelques semaines le 28 avril avec la fête de Saint Pierre Chanel.

Des évènements autant religieux que coutumiers importants pour les habitants des villages concernés.

Afin d’assurer le faste coutumier qui accompagne la bénédiction, chaque homme et chaque femme doivent apporter un certain nombre de dons coutumiers. Parmi ces dons, des nattes, tapas géants ou encore des "sisi", pagnes traditionnels. L’artisanat, une activité très intense ces mois-ci tant la demande est importante. Reportage de Lafaela LIUFAU :

©Wallis

Les agriculteurs et éleveurs sont aussi très sollicités. Ils se préparent à de nombreuses commandes pour les semaines à venir. Stéphane Ratinaud et Lafaela Liufau ont rencontré 2 d’entre eux. Siole un agriculteur très connu dans le village de Falaleu et Maile, jeune père de famille et éleveur au sud du fenua.