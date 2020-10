22 enfants du district de Hihifo à Wallis reçoivent le sacrement de la confirmation

Ce dimanche 04 octobre, c'était au tour des enfants de la paroisse de Hihifo dans le Nord de Wallis de recevoir le sacrement de la confirmation. Ils étaient en tout 22 élèves des classes de CM2.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Après les confirmations à Futuna et à la paroisse de Mua au mois d'août, c'était au tour des enfants de la paroisse de Hihifo dans le Nord de Wallis de recevoir le Saint-Esprit ce dimanche 04 octobre. Ils étaient en tout 22 enfants du district Nord à avoir reçu le sacrement de la confirmation en l'église de Saints Pierre et Paul à Vaitupu. Un sacrement administré par l'évêque du diocèse monseigneur Susitino Sionepoe. La cérémonie a rassemblé les familles et amis autour des confirmands. Le reportage de Mirna Kilama et Leone Vaitanoa.