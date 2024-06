Accident mortel à Futuna : deux ans de prison dont 18 mois avec sursis pour le conducteur

Six affaires ont été jugées ce mardi 25 juin au tribunal de Mata-utu. Parmi elles, l'homicide involontaire suite à un accident mortel de la route survenu le 16 janvier 2024 à Poi à Futuna. Le prévenu écope de 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Un premier pardon coutumier effectué avait été accepté par la famille de la victime.

WF la 1ère •

Les faits se sont déroulés le 16 janvier 2024. Un accident a eu lieu à Poi à Futuna impliquant un véhicule. A son bord, deux jeunes de 22 et 18 ans, tous les deux sous l'emprise de l'alcool et la voiture roulait à plus de 70km/h. Le conducteur a été éjecté et le passager décède sur le coup. Ce sera le premier accident mortel de l'année sur l'île soeur.

Le jeune conducteur étant accusé d'homicide involontaire, l'affaire a été jugée ce mardi matin 25 juin 2024 au tribunal de Mata'Utu.

Plusieurs témoignages ont été entendus. Après plus d'une heure de délibération, le prévenu écope de 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis, avec un aménagement en semi-liberté. Il a l'obligation d'indemniser la famille de la victime.

Le prévenu a reconnu avoir commis une erreur. Il bénéficie de la non inscription de cette condamnation sur son casier judiciaire afin de lui permettre de continuer à exercer son métier de sapeur pompier.