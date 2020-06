Les actes de violence à la hausse à Wallis au premier trimestre 2020

Les actes de violence sur fond d'alcool sont en hausse ce 1er semestre 2020 à Wallis et Futuna. C'est le constat établi par la gendarmerie par rapport à la même période l'an dernier. La gendarmerie fait aussi état de plus de comportements portant atteinte à la tranquillité publique

Une série d'actes de vandalisme a été commise à Wallis en ce début de semaine. Si le nombre d'accident de la route reste à 1 ou 2 par mois, les actes de violence sur fond d'alcool sont en hausse ce premier semestre 2020. C'est le constat établi par la gendarmerie par rapport à la même période en 2019. Les gendarmes rapportent 16 cas de coups et blessures volontaires depuis janvier 2020. Il y a 1 an, le chiffre s'élevait à 9. La gendarmerie fait aussi était de plus de comportements portant atteinte à la tranquillité publique. Elle en a recensé 33 depuis le mois de janvier, 26 à la même période en 2019. Le lieutenant-colonel Karine La Fontaine fait le bilan au micro de Seilala Vili et Lagimaina Hoatau