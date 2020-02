Le bingo réglementé à Wallis et Futuna à partir du 1er avril

Le Bingo sera réglementé au fenua à partir du mois d'avril. Un arrêté préfectoral a été signé le 19 février dernier. D'ici le 1er avril, les autorités concernées travailleront sur la structuration du secteur.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

©wallisfutuna

L'adaptation locale de la réglementation applicable aux bingos a été parmi les points évoqués lors du conseil de gouvernance de ce mardi 25 février.L'arrêté préfectoral signé le 19 février dernier, sur la maîtrise des effets du bingo, sera effectif dès le 1er avril.Le préfet Thierry Queffelec explique la démarche au micro de Lafaela Liufau et Leone VaitanoaLe bingo est devenu un phénomène de société à Wallis et Futuna. Des centaines de joueurs tentent leur chance tous les soirs. Actuellement, 7 salles à Wallis, essentiellement des fales fono (salle de réunion du village) transformés le soir en salle de bingo et 3 à Futuna.Pourquoi le bingo attire tant les wallisiens et futuniens? Comment est-il perçu? Quelle est sa place dans la société?Eléments de réponse dans le reportage de Mirna Kilama et Soane VakalepuPour plus d'informations cliquez sur le lien suivant : https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/2015/10/22/le-bingo-legalise-wallis-et-futuna-298075.html