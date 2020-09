Les candidates et le comité miss Wallis et Futuna en visite aux élèves en situation de handicap

Les 7 prétendantes au titre de miss Wallis et Futuna 2020 se sont rendues ce mercredi 02 septembre à l'école de Malaetoli dans le Sud de Wallis, plus spécialement dans la classe ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire). L'objectif, remettre des jeux aux élèves en situation de handicap.

Fatima Maniulua •

©Leone Vaitanoa

Feaokilagi KAIGA

Viki TAUFANA

Il sont 8 élèves en situation de handicap de la classe ULIS (Unitée localisée pour l'inculsion scolaire) de l'école de Malaetoli à avoir reçu la visite des 7 candidates et du comité miss Wallis et Futuna. L'objectif de cette visite, remettre des jouets aux élèves pour les aider dans leur apprentissage.Cette initiative a été mise en place par Violène Blondel, miss Wallis et Futuna 2019. Les jeux distribués aujourd'hui aux enfants proviennent de la collecte de dons organisée par Violène en 2019 en collaboration avec la Croix Rouge et le comité miss.Les explications de Feaokilagi Kilagi, membre du comité miss Wallis et Futuna interrogée par Seilala Vili.Après l'école de Malaetoli, la distribution de jeux a continué au collège de Vaimoana. Les jeux d'éveil ou éducatifs sont très importants dans l'éducation des enfants en situation de handicap. Les explications de Viki Taufana, enseignante de la classe ULIS à Malaetoli interrogée par Seilala Vili.