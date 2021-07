Cérémonie du lever des couleurs restreinte à la place Sagato Soane à Wallis

Pour marquer la commémoration de la fête nationale à Uvea, la cérémonie s’est déroulée à la place royale de Sagato Soane. Cette année encore à cause de la crise sanitaire du covid-19, le 14 juillet a été célébré de manière restreinte en présence des autorités du territoire.

Sofia Folautanoa •

Ce mercredi 14 juillet, devant le palais royal de Sagato Soane, les autorités du territoire étaient présentes pour le lever des couleurs. Cette année encore à cause de la crise sanitaire du covid-19, la fête nationale a été célébrée de manière restreinte. Une célébration présidée par le préfet de Wallis et Futuna, Hervé Jonathan. Il s'agit de son premier 14 juillet sur le territoire. Dans son discours, le chef du territoire a salué les personnes qui ont contribué aux différentes actions menées pour lutter contre le covid-19. Le reportage de Lotana Moefana et Mirna Kilama :