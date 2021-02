Conséquences du mauvais temps : les écoles primaires de Alo à Futuna sont fermées pour coupure d'eau

Le mauvais temps perdurent à Wallis et Futuna depuis ce début de semaine. Tous les vols inter-îles sont annulés depuis ce lundi 22 février. Autres conséquences à Futuna, une coupure d'eau qui a obligé les deux écoles primaires du district de Alo à fermer ses portes.

Wallis et Futuna la 1ère •

Wallis et Futuna ont les pieds dans l'eau depuis ce lundi 22 février 2021. De fortes pluies et des vents forts perdurent sur le territoire. Conséquences, les routes sont inondées et se creusent causant d'inombrables nids de poule.

A Futuna, les fortes pluies ont également causé une coupure d'eau dans le district de Alo. Une situation obligeant les deux écoles du district de Alo à fermer leurs portes ce vendredi 26 février 2021 pour des raisons d'hygiène.

Le compte rendu de Malia Fatima Pagatele.

Malia Fatima Pagatele 'coupure d'eau Futuna"

Pour rappel, la liaison aérienne entre les deux îles est notamment interrompue, pas de vol domestique depuis le lundi 22 février. Au total, 126 passagers sont en attente de départ, 24 bloqués à Wallis en provenance de la Nouvelle-Calédonie, 32 en provenance de Futuna attendent pur une connexion internationale.