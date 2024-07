Festivités du 14 juillet : la 3e édition du mini-marathon réunit près d'une centaine de participants

Partager :

La 3e édition du mini-marathon de la fête nationale s'est tenue très tôt ce matin. Le top départ a été donné à 6h devant le palais royal sagato Soane pour un parcours de 12 km. 92 participants se sont inscrits dans 4 catégories : course individuelle hommes et femmes, relais mixte moins de 18 ans et adultes.

WF la 1ère •

Le nombre de participants à la 3e édition du mini-marathon du 14 juillet a doublé cette année. Ils sont plus de 92 participants à s'être inscrits à la course de 12 km dans 4 catégories : course individuelle hommes et femmes, course mixte pour les moins de 18 ans, course mixte adulte. Organisé par le service de la Jeunesse et des Sports, le départ a été donné très tôt devant le palais royal sagato Soane. Les explications de Tino Polelei, organisateur. ©Wallis Le mini-marathon a duré plus d'une heure. Voici les résultats : Course individuelle femmes :Florelle Gonneau (1h01min19sec)

-Course individuelle hommes :Mathias Régnier (58min33sec)

-Relais mixte -18 ans :Katolika (58min31sec)

-Relais mixte adulte :groupe rame de Aymerick Kanimoa (55min02sec)

Partager :