Coronavirus : les écoles de Wallis et Futuna ne seront pas fermées

Les écoles de Wallis et Futuna ne seront pas fermées ce lundi comme l'a annoncé le président de la république Emmanuel Macron lors de son allocution sur le coronavirus. Une réunion de crise se tient au quotidien à l'administration supérieure depuis quelques jours sur l'évolution de la maladie. Wallis et Futuna étant toujours au niveau 1 (pas encore de cas détecté), le préfet Thierry Queffelec a donc annoncé que les écoles resteront ouvertes jusqu'à nouvel ordre.En revanche, le dispositif de contrôle à l'aéroport de Hihifo, la principale porte d'entrée de la maladie sera encore renforcée dès ce samedi 14 mars lors de l'arrivée du vol de la Nouvelle Calédonie.Il a été décidé que tous les passagers en provenance des zones à risques seront automatiquement placées en quatorzaine. Tous les test seront effectuées dès leur arrivée (prises de sang, prélèvements) et envoyés ensuite par le même vol vers la Nouvelle-Calédonie.Une autre réunion s'est tenue entre les autorités pour décider d' un lieu de confinement pour tous les passagers en provenance des pays à risques. Le site de Lausikula dans le sud de Wallis a été identifié en attendant les pourparlers avec le chef de village et sa population.Interview du préfet Thierry Queffelec par Lafaela Liufau et Leone Vaitanoa.