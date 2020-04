Covid-19 : Wallis et Futuna s’ouvrent au reste du monde avec une « quatorzaine flottante »

C’est avec « Le Lapérouse », un yacht de croisière de la compagnie Ponant que Wallis et Futuna vont s’ouvrir au reste du monde avec une quatorzaine flottante. En deux rotations Le Lapérouse va rapatrier quelques 300 personnes de Nouvelle Calédonie à Wallis et Futuna

Wallis et Futuna la 1ère •

Quatorze jours en mer

« Tous exempts de Covid-19 »

Jusqu’ici seules terres françaises épargnées par le coronavirus, les iles Wallis et Futuna se sont « coupées du reste du monde » en refusant d’accueillir tout passager depuis le 16 mars 2020.Des centaines de ses résidents se retrouvent bloqués à l’extérieur et notamment en Nouvelle Calédonie.C’est avec « Le Lapérouse », un yacht de croisière de la compagnie Ponant que la collectivité territoriale va s’ouvrir au reste du monde avec une quatorzaine flottante. En deux rotations Le Lapérouse va rapatrier quelques 300 personnes de Nouvelle Calédonie à Wallis et FutunaLe dispositif est inédit. De par le monde, des hôtels sont réquisitionnés pour servir de quatorzaine à des personnes suspectées ou atteintes du covid-19.Wallis et Futuna a fait le choix d’un bateau pour s’ouvrir avec une grande prudence au reste du monde. La collectivité territoriale française tient à rester la « terre de France sans coronavirus ». Elle a opté pour des quatorzaines flottantes dans l’Océan Pacifique.Le Lapérouse, un yacht de croisière de la compagnie Ponant a été affrété pour deux rotations Nouméa – Mata Utu. Il mettra quatorze au lieu de cinq jours pour parcourir les 2 400 kilomètres qui séparent les deux territoires français. Il doit acheminer quelques 300 résidents de Wallis et Futuna.Depuis le 16 mars 2020 l’archipel de Wallis et Futuna s’est coupé du reste du monde en interdisant toute arrivée de passagers. Solution radicale mais solution jusqu’ici efficace contre le coronavirus. L’arrivée du Covid-19 pourrait être dévastatrice, tant le plateau sanitaire de l’archipel est peu fourni et la population à risque.70, 4 % des habitants sont confrontés à l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de décès. Il n’y a qu’un seul médecin réanimateur pour 11 000 habitants et l’archipel ne compte que sept médecins spécialistes. Cette situation de fragilité sanitaire accentue les peurs. La solution de quatorzaine flottante a permis une adhésion totale de tous les décideurs et de la population.Les 92 cabines du Lapérouse vont servir de chambres de quatorzaine. Le navire de croisière battant pavillon français est immatriculé justement à Wallis et Futuna. Il peut accueillir jusqu’à 120 passagers. Il devrait quitter Nouméa le lundi 4 mai pour sa première rotation en direction de Mata Utu. Seules les personnes testées négatives au covid-19 embarqueront dans le navire au départ de la Nouvelle Calédonie. Le navire compte une centaine de membres d’équipage « tous exempts de covid-19 » assure la compagnie. A bord il y a des infrastructures sanitaires et une équipe médicale. A l'arrivée à Mata Utu tous les passagers seront à nouveau soumis à des examens médicaux. Seuls les négatifs au Covid-19 seront autorisés à débarquer.Le Lapérouse a été inauguré le 10 juillet 2018 en Islande, il est le premier des six navires de la gamme Ponant Explores