De nouveaux moyens pour les services d’incendie et de secours

Le député de Wallis-et-Futuna, Mikaele Seo a annoncé qu’une subvention de près de 300 000 euros, soit environ 35 000 000 de francs XPF, sera allouée au territoire pour renforcer les moyens matériels des services d’incendie et de secours. Une aide qui va permettre de financer des investissements programmés.

Louis Metivier •

"Le député Mikaele Seo a été heureux de communiquer au nouveau préfet M. Blaise Gourtay la décision que vient de lui apprendre le ministre Gérald Darmanin", c’est par ces mots que le parlementaire du Fenua a annoncé sur son site cette nouvelle subvention destinée au service d'incendie et de secours. Une information confirmée par la préfecture dans un communiqué. Cette aide fait suite à la demande du président de la République Emmanuel Macron de renforcer les moyens matériels pour notamment lutter contre les incendies que cette aide va se concrétiser.

287 917 euros, c’est le montant exact de cette nouvelle aide, cela représente 34 357 637 Francs pacifique, une somme qui s’inscrit dans une politique d’aide supplémentaire de l’État. Le chef de bataillon du service d’incendie et de secours de Wallis-et-Futuna, Serge Gombert, précise par ailleurs que le service "a bénéficié en l’espace de trois ans, d’un million d’euros en dehors de son budget normal de fonctionnement". Un budget appréciable pour le territoire.

Véhicules incendie du SIS de Wallis. • ©Louis Metivier

Du matériel supplémentaire

Le député Mikaele Seo le précise, cette aide supplémentaire va permettre de financer des investissements programmés, et notamment un véhicule incendie pour Futuna. De plus, sur les trois dernières années, les aides ont ainsi permis "d’acheter deux ambulances, une pour Wallis et une pour Futuna, qui vont arriver d’ici la fin de l’année, (…) et on a pu acheter un véhicule incendie l’année dernière qui est en fabrication", annonce Serge Gombert.

"L’État souhaitait apporter des dotations supplémentaires aux dotations normales des services d’incendie et de secours pour renforcer leurs capacités de protection des populations face aux phénomènes d’ampleur de plus en plus fréquents liés au dérèglement climatique." Serge Gombert

Des aides très appréciables pour le fenua, dont la dernière annoncée par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, va permettre de renforcer l’efficience du service d’incendie et de secours. Et surtout, des aides qui renforcent aussi bien Uvea que Futuna. Ne manque plus que l’arrivée de ces différents véhicules, mais comme le fait remarquer Serge Gombert : "On dote les sapeurs-pompiers de moyens, après, on a des délais de fabrications qui sont incompressibles et indépendants de notre volonté".