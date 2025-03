Dernière ligne droite avant le lancement de l'exercice "Croix du Sud" à Wallis et Futuna

Le territoire de Wallis et Futuna accueille l'exercice interarmées multinational "Croix du Sud" du 22 avril au 3 mai 2025, une grande première au fenua. Ce lundi, une quinzaine de militaires des FANC sont arrivés par le CASA pour la toute dernière mission de planification avant l'exercice.

Lafaela Liufau, Fatima Maniulua •

Ce lundi après-midi 17 mars, une quinzaine de militaires des FANC (Forces armées en Nouvelle-Calédonie) sont arrivés par le CASA. Ils sont là jusqu'à ce mercredi 19 mars pour la toute dernière mission de planification avant l’exercice "Croix du Sud" qui se tiendra sur le territoire du 22 avril au 3 mai.

Cette mission est menée par le colonel PUCHOIS, chef d'état-major interarmées en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de revoir une dernière fois le dispositif, avec les instances et les services engagés dans l’exercice. Et la mission a tout de suite commencé dès l’arrivée avec une visite à sa majesté Lavelua TAKUMASIVA à Sagato Soane, suivie d’une rencontre avec le président et le vice-président de l’assemblée territoriale.

Pour l'opération 2025, des moyens exceptionnels seront engagés. Des moyens matériels d’abord, d’ailleurs ce lundi les militaires sont arrivés avec une première partie du matériel indispensable. Et bien sûr des moyens humains importants, plus de 2000 personnes sont impliquées dont près de 600 étrangers.

Pour rappel, l'exercice interarmées multinational Croix du Sud se tient tous les 2 ans, elle implique les forces armées de 19 nations dont des forces militaires régionales. Le thème cette année est comment coordonner les forces militaires après une catastrophe naturelle en Nouvelle Calédonie.

Les explications du colonel Frédéric PUCHOIS, invité plateau au journal télévisé de ce lundi 17 mars.