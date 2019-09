REUNION ASSOCIATIONS PARENTS D ELEVES SYNDICAT GREVE 24 SEPTEMBRE 2019

Le syndicat Force Ouvrière Enseignement de Wallis et Futuna a déposé un préavis de grève le 17 septembre dernier qui concerne les écoles primaires de Wallis et Futuna.Depuis le dépôt du préavis aucune rencontre n'a eu lieu entre le syndicats et les autorités concernées. Chaque partie s'est en revanche concertée de son côté.Ce dimanche 22 septembre 2019 , les délégués des différents établissements se sont réunis pour les dernières mises au point avant le 24 septembre prochain, les associations de parents d'élèves aussi étaient en réunion ce week-end pour discuter de ce sujet.