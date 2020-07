Education : Inciter les collégiens à briser le Silence sur les violences

Cette semaine est consacrée au collège de Mala'e situé dans le nord de l'île, à la cytoyenneté et la santé. une semaine pour permettre à chaque collégien de s'informer, d'échanger sur des thèmes précis, tel que la violence dans le milieu scolaire.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

La semaine citoyen et santé à plusieurs objetifs, mais elle vise avant tout à sensibiliser les jeunes collégiens à des problèmes, par exemple de santé. Les emplois du temps des élèves sont modifiés en fonction des interventions et des activités proposées tout au long de la semaine. Des services et association ont joué le jeu et ainsi répondre aux interrogations des élèves. Un des sujets qui a suscité des réactions, c'est la violence. Comment briser le silence sur les violences au sein du collège? Un thème sur lequel ont échangé des élèves de 6ème, l'infirmière scolaire et Patricia JACQUIN de l'association. Un échange qui devrait aussi permettre de mieux accompagner les élèves en difficulté. Reportage de Lotana Moefana et Lafaela Liufau.