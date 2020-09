Education, projet de recyclage des DCP dérivants

Les dispositifs de concentration de poissons font l'objet de recyclage au lycée d'Etat de Mata-Utu.

Ce mardi après-midi les élèves de 1ère STI2D: Sciences et Technologies de l'Industrie et de Developpement durable ont reçu la visite du service de la pêche pour une présentation sur les DCP. Pourquoi s'interesser aux dispositifs de concentration de poissons? Ils regorgent de petits systèmes de technologie très utiles pour les élèves de cette filière. Et bien ces élèves devront construire un projet autour de ces objets flottants pour les épreuves de controle continu début novembre. Les détails dans ce reportage de Mélodie Sione et Lagimaina Hoatau :