La fête de la science à Wallis au collège de Lano Alofivai

"fluide bleu"

Ca crépite, ça se connecte, ça illumine et les esprits bouillonnent. Ce Jeudi 03 octobre 2019, le collège de Lano Alofivai devient pendant deux jours un véritable laboratoire expérimental. Jusqu'à Vendredi, 19 ateliers seront accessibles aux 531 visiteurs attendus. C'est autour du thème duque les 11 collèges, lycées et services participants vont orienter leurs expériences.L'objectif est de promouvoir toutes les sciences tout en éveillant l'intérêt de tous.Des activités aussi variées que la cuisine moléculaire, la microbiologie ou encore la robotique. C'est sur ce dernier point que les collégiens de Lano ont orienté une partie de leurs travaux. Ericka ASI est en troisième dans ce collège, elle et son groupe ont présenté un programme de simulation virtuelle. Il permet de créer une maison de rêve comme l'explique Ericka à Fatima Maniulua :Pour cette neuvième édition, la fête de la science s'intéresse à l'eau et à l'environnement de Wallis à travers la thématique du fluide bleu. Le thème intrigue et cherche à provoquer une dynamique de la part des participants.Brigitte Gentit est correspondante pédagogique pour les sciences au vice-rectorat. Elle est également enseignante au lycée et elle est au coeur de l'élaboration de ce projet :En plus des écoles, tous ceux qui le souhaitent peuvent visiter ces différents ateliers jusqu'au vendredi 04 octobre à midi. Pour mieux vous orienter lors de votre visite, le collège de Lano a préparé ce plan simplifié des lieux :