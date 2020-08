Des fontaines d'eau potable dans les écoles et collèges de Futuna

Les écoles et collèges de Futuna se dotent de fontaines à eau. Un projet financé par l'Europe dans le cadre du programme PROTEGE. La potabilisation de l'eau à Futuna est aussi inscrite dans les priorités du contrat de convergence.



Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Les écoles et collèges de l'île de Futuna vont être équipés en fontaines d'eau potable. Comme tout le monde le sait, l'eau à Futuna n'est pas traitée. Ce lundi 17 août, le service de l'environnement et la société Ecoblue de Nouvelle-Calédonie ont commencé l'installation de ces fontaines dans les établissements du district de Alo. L'opération est financée par l'Europe dans le cadre du programme PROTEGE.Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.