Futuna : distribution de matériel de sport dans les écoles élémentaires

Avoir une activité physique régulière est vital pour la santé. L'UGSEL, union générale sportive de l’enseignement catholique déploie depuis le début de l'année son dispositif "Ecole en Santé" dans les établissements du premier degré. Parmi les actions à mener, une distribution de matériel de sport. Elle a eu lieu ce lundi 30 octobre dans les deux écoles élémentaires de Futuna.

WF la 1ère •

"Ma santé, mon bien-être, mon école et mon matériel de sport", le projet Ecole en santé à Wallis et Futuna est lancé. L'objectif du projet, changer les habitudes alimentaires et intégrer l'activité physique dans le quotidien du wallisien et du futunien.

C'est le fruit d'une collaboration, un co-financement entre l'assemblée territoriale, le service jeunesse et sports, la CPS de Nouvelle-Calédonie et l'UGSEL. C'est dans la continuité de l'opération Ecole en santé et nous avons depuis plusieurs semaines maintenant mis l'accent sur l'alimentation concernant la santé, et là on vient emmener la deuxième partie qui est le sport. Edmond Fanene, directeur adjoint de l'enseignement catholique

L'obésité et le surpoids affectent 90.4% des adultes du territoire selon les chiffres de l'enquête STEPWISE de 2019, ce qui représente l'un des facteurs de risque de maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, les cancers, les maladies respiratoires et le diabète. Ce noël avant l'heure permettra de changer la donne à travers le concours des enfants.

Le reportage de Leone Vaitanoa et Tuliano Talomafaia.