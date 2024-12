Futuna : une collecte de dons pour l'arbre de Noël des personnes handicapées et âgées

À Futuna, l'association d'aide aux personnes handicapées a attendu ce mardi 3 décembre pour lancer un appel aux dons ! Depuis 1992, L'ONU a instauré une journée internationale dédiée aux personnes en situation de handicap. Une belle occasion pour l'association d'entamer les premières actions pour leur arbre de noël.

WF la 1ère •

À Futuna, l’association d’aide aux personnes handicapées organise, comme chaque année, un arbre de Noël pour les personnes en situation de handicap et âgées. L'association a donc lancé depuis la semaine dernière une collecte de dons auprès des commerces et la population.

Du porte à porte pour la collecte des dons

Les membres de l’association d’aides aux personnes handicapées de Futuna poursuivent leur porte à porte cette semaine, à la quête de dons auprès des habitants et des commerçants de l’île. Dans un magasin par exemple, ils récupèrent des cartons de biscuits, balles de sucres ; une multitude de produits destinée aux personnes âgées et handicapées de Futuna. "Ce sont essentiellement des produits dont on a besoin au quotidien, certains magasins nous donnent également du linge, des jouets. Nous recevons aussi de l’argent de la part des habitants que nous utiliserons après pour acheter les produits qui manquent" affirme Filitoga, membre de l'association d'aides aux personnes handicapées de Futuna.

Permettre à tout le monde de profiter de la magie de Noël

Une action menée par l’association depuis plus de 10 ans. L’idée est de permettre aux personnes âgées et en situation de handicap de bénéficier de la magie de Noël. "C'est une période de fête, alors il faut qu'on pense à son prochain. On a organisé ça au début dans le but de penser au voisin qui ne peut pas forcément avoir tout comme d'autres. Depuis qu'on distribue les gens sont plutôt heureux. Certains pleurent même, cela nous encourage chaque année à réorganiser le même sapin, ça nous fortifie", confie Sosefo Takala, président de la fédération associative de l'handicap à Wallis et Futuna.

Plus de 240 personnes concernées

Cette année plus de 240 personnes concernées par cette action recevront des cadeaux à l’occasion du traditionnel arbre de Noël ce vendredi 13 décembre. En attendant, la quête de dons se poursuit et reste ouverte à tout le monde.

Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.