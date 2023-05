Grève dans le primaire : un scénario sans fin, des enfants sans école

Partager :

4ème semaine de grève, le syndicat FO Enseignement continue son action et continue de bloquer partiellement la cité administrative de la capitale Mata'Utu. Les autres principaux acteurs, Direction de l'Enseignement Catholique (DEC), Vice-Rectorat et Préfecture sont aux abonnés absents. Les politiques ne sont pas non plus les premiers à répondre aux sollicitations médiatiques. Pendant ce temps là, les enfants n'ont pas école.

Wallis et Futuna La Première •

Extrait du journal télévisé du 24 mai 2023 Entrée dans sa quatrième semaine, la grève dans le primaire empêche toujours les élèves d'aller en cours. Quels impacts pour les enfants, analyse d'un poker menteur entre les grévistes et l'administration. • ©WF1

Partager :