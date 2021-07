Hommage de "Taofi Faiva" aux bénévoles et personnel soignants qui ont oeuvré pendant la crise du covid-19 à Wallis et Futuna

Le COMIS a déclaré Wallis et Futuna covid-free depuis la semaine dernière. Une décision très attendue par la population. L'occasion pour l'association "Taofi Faiva" de composer une chanson pour rendre hommage aux personnes qui ont œuvré pendant la crise sanitaire sur le territoire.

Sofia Folautanoa •

La vie reprend doucement son cours au fénua, retour à la vie d'avant, mais pour autant, les autorités prônent la prudence même si aujourd'hui les vols internationaux n'ont pas repris, le port du masque reste obligatoire à l'aéroport et dans les wharfs. Pour rendre hommage justement à tous ceux et celles qui ont oeuvrés durant la crise sanitaire, un clip vidéo a été spécialement composé et interprété en danses par le groupe TAOFI FAIVA. Ils sont 5 artistes à avoir collaborer avec notre service de production. Les détails en chanson avec Seilala vili et Jean François Puakavase et Leone vaitanoa.