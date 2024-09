"Juan Bustillo faisait partie des leaders charismatiques, il était un partenaire important pour les autorités du fenua"... Un dernier au revoir

Ils sont venus en masse pour assister à la cérémonie. Ce sont pour la plupart des connaissances ou des amis de Juan. Les autorités du territoire étaient également présentes, tous ont occupé la cathédrale de Hahake pour un dernier hommage à Juan Bustillo en présence de sa famille.

En nous souvenant de Juan Bustillo et de tout ce qu'il a entrepris sur le fenua, nous poursuivons, nous perpétuons son engagement.

Vingt ans d'engagement dans l'armée, Bustillo a partagé cette passion avec la jeunesse de Wallis et Futuna, en leur offrant un avenir dans cet univers. Juan Bustillo travaillait sans compter, il sera difficile de le remplacer. Ses frères d'armes se sont déplacés du Caillou pour lui rendre un dernier hommage.

Pour nous, c'était un devoir parce que ça fait partie de notre travail, de nos piliers, ce devoir de mémoire qu'on se devait à faire promouvoir à nos anciens dont Juan qui a été un ambassadeur. Juan a été pour nous notre point de contact premier surtout pour nous le régiment d'infanterie de marine du Pacifique de Nouvelle-Calédonie. C'était un peu notre homme de terrain ici sur le territoire. Maintenant sans Juan, on est à la recherche et on espère retrouver parmi nos anciens militaires sur l'île quelqu'un pour reprendre le flambeau derrière.