Le Christ-Roi dignement fêté à Wallis et Futuna

Le Christ-Roi a été commémoré ce dimanche 20 novembre. Les cérémonies religieuses ont été célébrées dans toutes les paroisses du diocèse. Les îles de Wallis et Futuna étant composées de trois royaumes, les cérémonies coutumières ont suivi les offices religieux.

WF la 1ère •

Les fidèles catholiques ont fêté le Christ-Roi ce dimanche 20 novembre. Les cérémonies religieuses ont été célébrées dans toutes les paroisses du diocèse. A la paroisse de Hahake, l'évêque du diocèse a rappelé dans son homélie l'importance de cette fête. Le reportage de Lagimaina Hoatau et Soane Vakalepu.

Le Christ-Roi est une fête religieuse mais ce jour est aussi dédié aux rois sur terre. Les îles de Wallis et Futuna sont les derniers royaumes de la république française. Composées de trois royaumes, Uvea, Alo et Sigave, des cérémonies coutumières ont été organisées après les offices religieux. Au malae sagato Soane à Wallis, kava, katoaga et danses, en l'honneur du roi Takumasiva Aisake. Le reportage de Lagimaina Hoatau et Soane Vakalepu.