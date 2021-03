Le collège de Lano fermé par les parents d'élèves

Wallis et Futuna la 1ère •

©Lotana Moefana

Les élèves du collège de Lano Alofivai n'ont pas cours ce mardi 02 mars 2021. L'accès à l'établissement est bloqué depuis 7 heures par les parents d'élèves. Une décision prise lundi soir suite à la réunion qu'ils ont eue avec le préfet Hervé Jonathan, le vice-recteur et le secrétaire général du vice-rectorat. En effet, le syndicat FO ATOSS avait déposé un préavis avec un cahier de revendications : support de postes de secrétariat de direction et de d'adoint de direction, maintien des classes supprimées, matériel scolaire.

cahier de revendications

Le sydicat est soutenu par les parents d'élèves, le syndicat des collèges et lycées SFOLC

Suite à leur demande, une table ronde s'est tenue avec le préfet et le vice-recteur ce lundi, des négociations qui ont duré plus de 4 heures mais aucune issue favorable n'a été trouvée. Les parents ont alors décidé de bloquer l'accès de l'établissement et le syndicat FO ATOSS est en grève.

Les explications de Laini Vaamei au micro de Lotana Moefana et Sofia Hoatau.