Le lycée d'Etat de Wallis et Futuna accueille le Forum des métiers 2024

Forum des métiers 2024 au lycée d'Etat de Wallis et Futuna

Après plus de 10 ans où l’évènement a été organisé dans les collèges, le lycée d’état de Wallis et Futuna a accueilli le forum des métiers 2024. Près de 80 professionnels ont été présents toute la matinée de ce 4 septembre 2024, dans les 11 stands visités par les collégiens et lycéens.

WF la 1ère •

Le dernier forum des métiers qui s'est tenu au lycée d'Etat de Wallis et Futuna à Mata'Utu date d'il y a plus de 10 ans. Ces dernières années ce sont les collèges qui organisaient l'évènement. Cette année, l'établissement accueille ce rendez-vous visant à aider les élèves dans le choix de leurs orientations d'études. 70 à 80 professionnels Près de 80 professionnels étaient présents toute la matinée, de 8h à 12h pour expliquer leurs métiers, leurs parcours et répondre aux questions des élèves. De la classe de 5e à la 3e, les élèves des 4 collèges de Wallis étaient présents. 11 stands représentant les secteurs d'activités 11 stands ont été mis en place selon les secteurs d'activités. des salles de classe ont été mises à disposition afin que les élèves puissent tourner et décourvrir les différents métiers. Plus d'une trentaine de corps de métiers ont été représentés. Direct live facebook de Wallis et Futuna la 1ère :

