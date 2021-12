Le patrimoine pour terminer l'année scolaire à Futuna

Pour terminer l'année scolaire, le collège de Sisi'a dans le royaume d'Alo a réalisé ce mercredi 08 décembre une matinée récréative autour du patrimoine. Chants et danses traditionnels, contes et légendes...les collégiens ont montré tout leur talent.

Lotana Moefana •

Près de 150 collégiens ont participé à la matinée " Patrimoine " organisée au collège de Sisi'a dans le royaume d'Alo ce mercredi 08 décembre. Au programme: chants et danses traditionnels, contes et légendes. L'assistance a eu droit aussi a un défilé des orateurs. Ces discours ont été travaillés toute l'année avec les professeurs. Ils portent sur des thèmes qui leur tiennent à coeur, des thèmes sur l'histoire de Futuna. Objectif : Valoriser la culture locale. Depuis 2016, les langues wallisiennes et futuniennes deviennent des épreuves optionnelles au baccalauréat, depuis 2018 au diplôme national du brevet (DNB).