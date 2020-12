Les collèges de Futuna fêtent la fin de l'année scolaire

Comme chaque année, élèves et professeurs se rassemblent pour partager un moment de convivialité, aussi bien dans le collège de Sisia que celui de Fiua, à Futuna. Ce mercredi 2 décembre, une animation particulière dans chaque collège pour clôturer cette année 2020.

Malia Fatima Pagatele •

Découvrir ou tout simplement mettre en valeur la culture futunienne, c’est ce à quoi ont été dédiés les ateliers mis en place ce mercredi au collège de Sisia dans le royaume d’Alo.4 ateliers ont été préparés et animés par les élèves de patrimoine du collège. 23 élèves des classes de 4ème et 3ème ont été répartis sur chaque atelier.Ces derniers devaient expliquer ou montrer à leur camarades et leurs professeurs, comment préparer un «umu » four traditionnel, apprendre les pas de la danse du soasoamako, le tressage du panier « polapola » à base de feuille de cocotier, et enfin montrer les différentes utilisations de la noix de coco. L’occasion pour les professeurs et les autres élèves de s’initier à ces activités. L’objectif est que tout le monde puissent partager ensemble un temps de convivialité avant les grandes vacances de fin d’année.Au collège de Fiua dans le district de Sigave, après la messe, élèves, professeurs et parents se sont rassemblés au sein de l’établissement pour la remise des bulletins. Une remise effectuée par les professeurs principaux. Ensuite les élèves de 6ème ont présenté un spectacle avant de terminer la matinée par les danses des élèves de 3ème.