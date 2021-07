Les contes, légendes et histoires de Wallis en bande dessinée

Un groupe d'enseignants du premier et second degré à Wallis monte un projet depuis plusieurs années de bandes dessinées inspirées des contes et légendes du fenua. Une nouvelle proposition plus adaptée au public de nos jours.

Comment faire aimer les légendes et les histoires du fenua aux enfants ? Des textes, mais aussi des images : c'est la solution proposée par des enseignantes du premier et second degré. Elles s'attèlent depuis plusieurs années déjà à la préparation de récits illustrés divers et variés. Encore au stade de projet, Vetea Lutui-Tefuka et Mélodie Sione ont voulu en savoir un plus sur la production de ces futurs supports pédagogiques.

