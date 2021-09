Mikaele Hanui, premier wallisien à intégrer l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air

Il sera le tout premier wallisien futunien à entrer à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air. Mikaele Hanui vient de signer ce vendredi 3 septembre cet engagement pour un départ prévu le 6 septembre prochain.

Wallis et Futuna la 1ère •

Mikaele Hanui a signé ce vendredi matin 3 septembre à la gendarmerie de Wallis son contrat d'engagement dans l'armée de l'air. Il sera le tout premier wallisien futunien à entrer à l'école de formation des sous-officiers de l'armée l'air et de l'espace à Rochefort en Métropole. Le jeune wallisien suivra une formation dans la construction opérationnelle et d'infrastructures. Son départ est prévu pour le 6 septembre prochain. Son portrait avec Lotana Moefana, Soane Vakalepu et Jean François Puakavase.