Mikaele Kulimoetoke élu sénateur de Wallis et Futuna

Ce dimanche 27 septembre, les 21 grands électeurs du territoire ont choisi parmi les 5 candidats le nouveau sénateur de Wallis et Futuna. A l'issue de ces deux tour, l'élu Mikaele Kulimoetoke bat le sénateur sortant Robert Laufoaulu.

Sofia Folautanoa •

Ces élections étaient mouvementées, à l'issue du premier tour, la donne a changé en faveur de Mikaele Kulimoetoke. Il obtient 12 voix contre 9 pour le sénateur sortant Robert Laufoaulu au second tour. Un deuxième tour avec un candidat en moins sur les 5 au départ. David Vergé s’est retiré de la course à l’issue du premier tour où il a obtenu 4 voix. Et l'après-midi le candidat David Vergé n’est pas venu voter. Il risque donc d’avoir une amende sauf s’il présente un motif valable pour justifier son absence.

Tout s’est joué à l’issue du premier tour, puisque le sénateur sortant laufoa’ulu menait ce 1er tour avec 7 voix, suivi de Mikaele kulimoetoke avec 6 voix, Albert likuavlu a obtenu 5 voix et akatoto masei zéro voix.



Déroulement des élections :

Le bureau de vote devait s’ouvrir à 8h30, hors il manquait 2 assesseurs du corps électoral non candidat. Ce n'est qu’à 9 heures que le président du bureau a déclaré ouvert ce premier tour.

A noter l’absence du député sylvain brial pour des raisons de santé. Il a donc fait 2 procurations puisqu’il a 2 voix, en tant qu’élu de l’assemblée sa fille, Tracy Brial a effectué son vote. En tant que député, c’est l’élu Mikaele Seo qui a fait son vote.

Ces 2 procurations ont été contesté par le sénateur sortant Robert Laufoaulu. Le président et ces assesseurs ont donc échangé sur le sujet pendant plus d’une dizaine de minutes pour au final annoncer le rejet de ces contestations.

Les candidats de ces 5èmes sénatoriales ont 10 jours pour déposer un recours auprès du conseil constitutionnel à Paris.



Parcours politique du sénateur Mikaele Kulimoetoke :

Mikaele Kulimoetoke a fait ses premiers pas dans la politique en 2012 lors des élections territoriales. La même année de son entrée dans l'hémicycle, il pose sa candidature pour les députations, et c'est son adversaire David Vergé qui gagne avec 42 voix de plus. Il se présente à nouveau aux législatives en 2013 contre Napole Polutele. Ce dernier gagne ces élections. Durant cette première mandature, il est élu président de l'Assemblée pour la première fois en 2014, puis une deuxième fois en 2015. Ce dimanche 27 septembre, l'ancien gendarme à la retraite mais très actif dans la vie politique accède à un mandat national pour la première fois de sa carrière en devenant ainsi le troisième cinquième sénateur de Wallis-et-Futuna depuis 1962.