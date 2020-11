Opération séduction de l'armée de l'air auprès des lycéens de Wallis et Futuna

Pour mieux se faire connaîte auprès des futurs bacheliers, les représentants de l'armée de l'air ont été à la rencontre des lycéens. Objectif, présenter les différents métiers proposées et inciter des jeunes à s'engager dans cette composante des Forces armées de la République française.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

Après avoir conclu un partenariat avec le comité territorial de rugby, la mission CIRFA, Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées poursuit sa conquête auprès des jeunes du lycée de Mata-utu. Ce jeudi 5 novembre des groupes d'élèves se sont présentés pour s'informer auprès des représentants de l'armée de l'air. Cette opération a tout de même donner une idée à certains concernant leur avenir, notamment après le BAC. Une opportunité qui se présente rarement. Lagimaina Hoatau a suivi cette rencontre au sein de l'établissement.Il y a des années l'armée constituait la plus grosse offre d'emploi pour les jeunes. Au début des années 2000 entre 20 et 40 jeunes sont rentrés dans les rangs. Pour beaucoup de jeunes l'armée veut dire un salaire sûr pour 5 ans au moins.