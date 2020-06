Les "papas" ne sont pas oubliés à Wallis et Futuna

Après le succès du marché de la fête des mères, la CCIMA (Chambre des Commerces, de l'industrie et des métiers de l'artisanat) lance un deuxième marché cette fois pour la fête des pères.

Les papas du territoire ne sont pas oubliés. Le marché de la fête des pères de Futuna s'est tenu ce vendredi matin à l'antenne de la CCIMA sur l'île. Après le succès du marché pour la fête des mamans, la CCIMA a lancé un deuxième marché cette fois pour la fête des papas.A Futuna, les stands ne désemplissait pas, comme pour le précédant marché, il y avait de quoi attirer les clients, des beaux produits artisanaux, de belles tenues, des bons petits plats selon la CCIMA.Les clients se sont plus rués sur les fruits et légumes frais.A Wallis, le marché se tient ce samedi au marché de Mala'emahu au village de Akaaka dans le district centre.Une occasion également de célébrer la fête de la musique. Cette semaine, les exposants se sont préparés pour cette occasion. Cette nouvelle opération promet elle aussi d'être une réussite avec 30 exposants inscrits.Le reportage de Sofia Hoatau et Jean-François Puakavase.