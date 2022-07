Polémique sur l'installation d'un commerçant dans le district centre de Wallis

L'installation d'un nouveau commerçant à Mata'Utu fait polémique. Depuis quelques semaines, des voix s'élèvent pour contrer le projet de "Minimag".

WF la 1ère •

Depuis quelques semaines, l'installation d'un nouveau commerce "Minimag" de Frédéric Nguyenne dans le district centre de Wallis, plus précisément dans le village de Mata'Utu crée une polémique. Certains commerçants se sont soulevés pour contrer ce projet. Le commerce est une affaire de famille, Frédéric Guyenne est depuis plus de 20 ans dans ce milieu. En 2019, associé avec d'autres wallisiens, ils ouvrent un commerce alimentaire dans le Sud de Wallis. Petit à petit, l'affaire s'agrandit. Le reportage de Sofia Hoatau, Lafaela Liufau et Leone Vaitanoa.