276 millions XPF, c'est au minimum la somme que devra payer le territoire à la société de télécommunication Broadband. Le territoire s'est vu refuser ses demandes de sursis par la cour d'Etat.

Qui de l'état ou du territoire doit payer cette somme?

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

©wallisfutuna

Le territoire de Wallis et Futuna a été condamné en novembre 2019 par la cour administrative d'appel de Paris dans l'affaire qui l'oppose à la société de télécom Broadband. Une affaire qui a duré 10 ans. Le montant de la condamnation a été ainsi fixé à 276 millions de francs pacifique.Aujourd'hui, la cour d'appel a rejeté rejeter les deux demandes du territoire, à savoir obtenir un sursis de paiement et la révision du dossier. Ce qui veut dire que le territoire devra payer les 276 millions de francs pacifique à la société de télécom. Le reportage de Leone Vaitanoa et Lagimaina Hoatau.Qui de l'Etat ou du Territoire paiera les 296 millions de francs dus à la société Broadband?Comment financer les 296 millions de francs de dommages et intérêts? De leur côté, les autorités du Fenua souhaitent que l'état prenne ses responsabilités. Le reportage de Leone Vaitanoa et Lafaela LIUFAU.