Rupture de certaines marques de cigarettes dans les commerces de Wallis et Futuna

Certaines marques de tabac sont en rupture depuis plus de deux semaines dans les commerces du territoire. Le bateau de commerce qui est arrivé cette semaine n'en a pas ramenées. Pas facile pour les fumeurs qui commencent à perdre patience.

Depuis plus de 2 semaines, les marques de tabac les plus demandées sur le territoire sont en rupture dans les commerces. Le bateau de commerce arrivé récemment n'en a pas ramenées. Les seules marques qui sont actuellement en vente ne sont pas appréciées par les fumeurs de Wallis et Futuna. N'ayant pas le choix, certains s'en contentent,d'autres préfèrent retourner aux anciennes habitudes, le tabac local enroulé dans des feuilles de bananiers séchées. Mais après 2 semaines de rupture, ils commencent à s'impatienter.Cette période de rupture représente plusieurs millions de bénéfices perdus pour les commerces.Un dépannage de plus de 100 cartons de cigarettes pour les 2 îles doît arriver prochainement mais la date n'est pas encore précisé à cause des problèmes de fret qui dure depuis des semaines.Le reportage de Lotana Moefana et Tuliano Talomafaia.