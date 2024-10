Semaine de l'alimentation : "un fruit pour la récréation" dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna

La semaine de l'alimentation s'est tenue à Wallis et Futuna du 30 septembre au 4 octobre. Plusieurs actions ont été organisées dans les établissements scolaires du fenua. Toute cette semaine "un fruit pour la récréation" a été proposé aux élèves dans les collèges et lycées.

WF la 1ère •

Depuis deux ans, les établissements scolaires organisent plusieurs actions pour la semaine de l'alimentation. Un dispositif mis en place depuis quelques années par la direction des services de l'agriculture de la forêt et de la pêche à la suite de différents constats sur le territoire, l'état de santé de la population, la baisse de la production agricole familiale, l'augmentation des importations, l'augmentation de la consommation de sucre, la baisse de la pêche et de la consommation de poissons, l'augmentation de la sédentarité et le développement important de la restauration dite à emporter.

Si les écoles primaires ont organisé des concours et des quiz sur l'alimentation, les collèges et lycées ont proposé pendant cette semaine un "fruit pour la récréation". Il s'agit de proposer des fruits aux élèves pendant la pause du matin pour leur montrer qu'il est mieux d'avoir une collation de fruits plutôt que les produits importés sucrés.

"Ils sont tous venus, ils ont été disciplinés, ils ont été contents, on les a fait passer par classes par niveaux. Ils ont pris des fruits et comme il en restait, on leur a offert un deuxième service. Sur cette semaine on a pris 4 types de fruits importés parce qu’on s'est adressé à la CCIMA ainsi qu'aux personnes qu'on connaît, actuellement il n'y a pas de production de fruits suffisante pour tout le collège sur plusieurs matinées car nous avons quand même 235 élèves donc on s'est rabattus sur les fruits importés. Mais si on réitère l'opération à un autre moment de l'année de la papaye pamplemousse et autres on va varier les fruits, on va essayer de maintenir ça" Nadia ALALLI principale du collège de Lano à Wallis.

Pour cette semaine, la CCIMA a distribué plus de 500 kilos de fruits aux établissements scolaires des deux îles. "Chaque semaine sur Wallis, nous approvisionnons notamment les écoles de Ninive et de Tepa en fruits pour des distributions mais aujourd'hui c'est une première pour la CCIMA que de répondre à l'ensemble de ces établissements. On répondra à présent à chaque fois qu'on nous sollicitera pour des actions de ce type qui vont en faveur de la production locale".

La CCIMA souhaite pérenniser son action de colportage commencée depuis quelques années. Il ambitionne de créer un centre de collecte et de transformation des fruits et légumes locaux pour les distribuer aux établissements scolaires, restaurants et hôpitaux.