Sensibilisation des jeunes collégiens de Wallis et Futuna à "manger mieux et bouger plus"

"Manger mieux, bouger plus" est le nom du projet sport-santé des collèges de Lano et Malae à Wallis. L'objectif est de sensibiliser les jeunes collégiens à l'activité physique et à un bon petit-déjeûner équilibré. Ce lundi, les classes de sixième de Lano ont passé la journée à faire du sport.

Fatima Maniulua •