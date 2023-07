Service civique : un véritable engagement pour les jeunes

Donner de son temps à la collectivité et aux autres, tout en se formant et en découvrant de nouveaux horizons, tel est l’objectif du service civique. Un véritable engagement suivi par trois jeunes du fenua. Pour eux, l’occasion de choisir leur voie.

8h du matin à l’école primaire de Tepa, les enfants viennent d’entrer en classe. Dans une salle, aux côtés de la directrice, deux jeunes femmes, Ema et Ylariana, toutes deux en service civique au sein de l’établissement. Elles préparent le programme de la journée. Une matinale habituelle pour les deux Wallisiennes qui ont commencé respectivement en janvier et en février leur service civique, qui se termine à la fin du mois d’août. La fin de leur engagement approche, et elles ne regrettent pas leur choix.

Ylariana et Ema qui effectuent leur service civique à l'école de Tepa. • ©Soane Vakalepu

Donner et recevoir

"Je me suis engagée au service civique pour que ça m’apporte et que je puisse apporter aux autres", lance tout sourire Ema, ajoutant : "Au niveau professionnel, j’apporte ce que j’ai appris pendant mes études. De leur part, ils m’offrent leur expérience." S’occuper des enfants pendant la récréation, les faire lire, aider les enseignants, et même peindre les murs, font partie des missions des deux volontaires.

"Il y a le côté humain, ils me conseillent sur la vie de tous les jours, sur ce que je pourrais faire, sur les demandes administratives, ils peuvent m’orienter." Ema

Un enthousiasme partagé par Ylariana, contente de travailler avec les enfants : "On leur fait faire des activités, des expériences ou des histoires à lire". Elle s’occupe entre autres, du défi lecture avec Ema, une activité qui permet aux enfants de lire des livres et de répondre à des questions à la fin. "La relation avec les enfants m’a permis de sortir de ma zone de confort et de penser autrement", sourit Ylariana. Une évolution positive pour la Wallisienne, permis par son engagement.

Découvrir et apprendre en s’engageant

S’engager, c’est aussi le cas pour Mikaele, qui effectue son service civique auprès de la direction de l’école catholique (DEC), et des militaires détachés du Rimap de Nouvelle-Calédonie venus trois semaines au fenua. Aux côtés de ces derniers, il effectue des travaux au village de Te’Esi. Le service civique est pour lui un moyen de découvrir et d’apprendre : "C’est important parce que je découvre leur façon de travailler et le matériel qu’ils utilisent et qu’ils ont ramené de Nouméa. J’ai appris beaucoup de choses".

Mikaele, qui effectue son service civique à la Dec. • ©Soane Vakalepu

Un apprentissage partagé par les engagées à l’école de Tepa. Pour Ema, "vu qu’on est dans un encadrement avec les enfants, on apprend à gérer la situation et les comportements de chacun." C’est cette logique de découverte qui a engagé les trois membres du service civique, dans une étape importante de leur vie.

Un moyen de réfléchir

Si les trois Wallisiens ont choisi le service civique, ce n’est pas par hasard. Dans un moment charnier de la vie où on ne sait pas trop ou aller, le service civique leur permet de mieux réfléchir à leur avenir, tout en se faisant un peu de sous, avoue Mikaele : "Après mes études, j’ai décidé de m’engager dans le service civique histoire d’avoir un petit boulot avant de continuer."

Pour Ylariana, le service civique a été une véritable formation avant de partir dans l‘Hexagone pour ses études : "J’ai beaucoup appris au niveau professionnel, j’ai appris à me responsabiliser, à devenir autonome, à me poser." Quant à Ema, qui veut devenir éducatrice spécialisée, elle estime que : "Quand on n’a pas trop de projets professionnels, faire un service civique permet d’ouvrir un panel de compétences et d’autres portes, tu apprends beaucoup plus et tu restes dans la polyvalence". Un engagement enrichissant.