Statut de 1961 : le droit coutumier à Wallis et Futuna

Wallis et Futuna commémore ce 29 juillet ses 60 ans de statut de territoire français d'outre-mer. Notre équipe s'est intéressée au statut de droit coutumier. Qu'est ce que ce statut de droit coutumier à Wallis et Futuna?

Wallis et Futuna la 1ère •

60 ans après, la loi statutaire de 1961 reste pour beaucoup un gage d'équilibre entre les différentes institutions des îles Wallis et Futuna. Parmi les points mis en avant par cette loi, la mise en place d'une juridiction locale qui n'existe toujours pas. Cette juridiction traterait de toutes les affaires relevant du droit coutumier! Ce droit coutumier se fonde sur le foncier et le statut personnel. Qu'est-ce que ce statut de droit coutumier à Wallis et Futuna? Qui en bénéficie? Peut-on y renoncer? Les explications dans ce reportage de Lafaela Liufau et Leone Vaitanoa.