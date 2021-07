Tout connaître sur le fonctionnement de la Chambre de commerce, d’industrie, des métiers et d’agriculture de Wallis et Futuna

Ce Vendredi 09 juillet, tous les patentés du territoire passent aux urnes pour élire le bureau de la CCIMA. Une entité qui les représente depuis 19 ans auprès des pouvoirs publics.

Sofia Folautanoa •

Après plusieurs semaines de campagne, les patentés de Wallis et Futuna vont élire ce vendredi 09 juillet, le bureau de la CCIMA, chambre de commerce, d'industrie et des métiers de l'agriculture..L'entité existe depuis 19 ans et compte aujourd'hui plus de 800 patentés de divers secteurs. Elle représente les différents secteurs d'activité privée auprès des autorités. La CCIMA accompagne les professionnels dans leur projets de développement. L'établissement public territorial est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Pour mieux comprendre son fonctionnement, voyez ce reportage de Marie-Jo Iloai et Lagimaina Hoatau :