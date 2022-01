Une convention entre Wallis et Futuna et l'université de la Nouvelle-Calédonie pour le diplôme universitaire des langues vernaculaires

Wallis et Futuna et l'université de la Nouvelle-Calédonie ont signé ce mardi matin 11 janvier 2022 un partenariat pour les 3 années à venir. Dans la convention, il est question de formation pour le diplôme universitaire des langues vernaculaires.

Fatima Maniulua •

A partir de la prochaine rentrée, l'université de la Calédonie accueillera la première promotion des enseignants titulaires du territoire qui pourront obtenir un diplôme universitaire des langues wallisienne et futunienne à la fin de l'année.

En effet, une convention relative à la formation et à l'apprentissage des langues wallisienne et futunienne a été signée ce mardi matin 11 janvier 2022, entre le territoire et l'université de la Nouvelle-Calédonie à l'académie des langues. Le préfet du territoire était présent, ainsi que la présidente de l'assemblée territoriale, le président et la directrice de l'académie des langues, le directeur de la DEC et les chefs du SCOPPD et des affaires culturelles. Les démarches ont commencé en 2018, aujourd'hui, le premier pas est franchi. Le reportage de Kilisi Moeliku et Lagimaina Hoatau.