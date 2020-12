Une formation à Futuna pour mieux connaître et gérer les problématiques environnementales

Une semaine de formation a débuté ce mardi 1er décembre au Falé des ministres à Leava. Beaucoup de thématiques ont été abordées dans des ateliers de 4 heures deux fois par jour. La formation est dispensée par une chargée de mission pédagogique, venue spécialement de la Nouvelle Calédonie.



Malia Fatima Pagatele •

Après Wallis en 2019, cette année c’est autour des institutrices, des animatrices pédagogiques, des associations et agents du service de l’environnement de Futuna de mieux connaître et gérer les problématiques environnementales.La formation se déroule toute la semaine, elle est assurée par Fabienne Bourdeau, chargée de mission en éducation et environnement durable au CIE (centre d’initiation à l’environnement) de la Nouvelle Calédonie.2 grands axes seront abordés sous forme de thèmes répartis sur des ateliers de 4h toutes la semaine : l’importance de la biodiversité marine et les déchets (prévention, gestion et valorisation des déchets).Ces ateliers permettront aux animatrices et aux agents de partager leur vision, leur savoir et savoir-faire sur l’environnement et les actions à mener pour le protéger. Ils étaient au moins une dizaine à assister à la formation ce mardi 1er décembre.Cette semaine de formation a pour objectif aussi de fournir les outils nécessaires, des techniques d’animation ou méthodes de conduites de projets, aux agents et aux animatrices, afin que ces derniers puissent sensibiliser à leur tour la population et surtout les plus jeunes sur l’importance de protéger l’environnement.