Wallis : La situation en Afghanistan suivie de près par les anciens militaires du Fenua

Wallis et Futuna la 1ère •

L'actualité première sur la scène internationale! L'Afghanistan est retombé aux mains des talibans! Sur place, des scènes de désolation, de chaos! Des milliers de personnes tentent de fuir le pays! Le rapatriement des ressortissants français a commencé il y a quelques semaines! Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 2 avions militaires et des forces spéciales pour organiser le suite des opérations de rapatriement. Une actualité suivie de près par les anciens militaires du fenua qui ont été envoyés en mission à un moment donné en Afghanistan. Leur vision et leur ressenti sur cette situation critique dans ce reportage de Lotana Moefana et Jean François Puakavase.