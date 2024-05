Wallis : les classes de "défense" à la cérémonie du 8 mai

Les 37 élèves des classes de "défense" à Wallis ont participé à la cérémonie de commémoration du 8 mai. Créées depuis le 14 mars 2024, ces classes suivent un cursus particulier, et les journées de commémoration font partie de leur programme.

WF la 1ère •

Ce mercredi 8 mai, les autorités du territoire se sont rassemblées comme tous les ans à l'administration supérieure pour la cérémonie de commémoration du 8 mai, qui marque la fin de la seconde guerre mondiale.

Une première sur le fenua, les classes « Défense » de Wallis étaient présentes aux côtés des anciens combattants. Pour rappel, une convention a été signée le 14 mars 2024 au lycée d'Etat de Wallis et Futuna entre le vice-rectorat et la gendarmerie pour la création de deux classes défense au sein du lycée et au collège de Mala'e dans le Nord.

Ce dispositif a pour objet de faire connaître aux élèves les missions des forces armées et permettre aux jeunes d’élargir leurs horizons, et la participation aux cérémonies de commémoration fait partie du programme.

Le reportage d’Olivia Garett et Patita Savea.